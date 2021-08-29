Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahminini paylaştı. İstanbul, Edirne, Kocaeli, Rize, Trabzon, Ordu ve Artvin içinse gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos -05 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini paylaştı.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

5 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin günlük hava tahmin raporunda ise güncel meteorolojik uyarı bulunmazken, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmini paylaşıldı.

Yağmur beklenen iller şöyle:

EDİRNE 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

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