Meteoroloji uyardı: Bugüne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren etkisini gösterecek olan sağanak yağış hafta ortasına kadar yurdun önemli kısmında devam edecek. Sıcaklıklar düşüş yaşayacak.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün Marmara Bölgesi’nin tamamında, Ege Bölgesi’nin kuzey kısımlarında ve Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmında sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış Marmara Bölgesi’nde yer yer kuvvetlenecek, hava sıcaklıklarında ise düşüş bekleniyor.

SAĞANAK BİRÇOK ŞEHRİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Burdur’un doğusu ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLENECEK

Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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