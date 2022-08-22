Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca sağanağa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bu hafta özellikle yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve çevresinde hafta boyunca aralıklarla yağış bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınadı. Tahminlere göre yurdun iç ve güney kesimlerinde kuvvetli sıcaklar beklenirken ülkenin kuzeybatısı yağışlı bir hafta geçirecek. Marmara Bölgesi’nin tamamında ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde hafta boyunca aralıklarla yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARILARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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