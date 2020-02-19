Meteoroloji uyardı! Hava serinliyor yağışlara dikkat…

Meteoroloji’nin yayınladığı son tahminlere göre yağışlı hava dalgası Türkiye yolunda. Ülkemizin halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışlı havanın, Cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda, Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra Pazar günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının, Cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük kentimizde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen ayrıntılı hava durumunun şöyle olması bekleniyor;

Ankara; Yarın akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma günü genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul; Yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağmur şeklindeki yağışların, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü İstanbul’da yağış beklenmiyor.

İzmir; Yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu İzmir’de yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI YİNELENDİ

Meteoroloji yaptığı açıklamada çığ uyarısını yineledi. Yapılan açıklama şu şekilde; Doğu bölgelerimizde mevcut yüksek kar örtüsü üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.