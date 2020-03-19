Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr bölge genelinde güneyli yönlerden orta, ara sıra kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 5, Muş 4, Bitlis 2 ve Hakkâri’de 3 derece olması beklenmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Bölge genelinde kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililer dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 10

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11 (İHA)