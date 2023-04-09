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8 Nisan 2023
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Meteoroloji uyardı: Sağanak kuvvetlenecek, sıcaklıklar düşecek

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair tahminlerini yayınlandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kendini gösteren yağışlar, tahminlere göre yarından itibaren yurdu saracak. Sıcaklıkların birkaç derece düşmesi beklenirken hafta ortasına kadar yağışların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu’nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

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