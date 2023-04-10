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9 Nisan 2023
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış günlerce etkili olacak

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta vatandaşları yağışlı günler bekliyor. Yer yer yoğunlaşan sağanak yağış Türkiye’deki tüm şehirlerde kendini gösterecek. Perşembe gününden itibaren yurdun batısında etkisini yitirecek olan yağış, doğu illerimizde hafta sonuna kadar sürecek. Kıyı kesimlerimizde yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor.

TÜM BÖLGELER İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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