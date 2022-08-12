Meteoroloji uyardı: Yağışlar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdun büyük kısmında aralıklarla etkili olan yağışlar gelecek haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişim olmayacak.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre yağışlar, Marmara Bölgesi çevresi, Karadeniz’in doğusu ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde aralıklarla sürecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun sıcaklar devam edecek.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir‘in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı, Osmaniye, Hatay, Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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