Meteoroloji uyardı: Yağışlı günler geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde kendini gösteren yağışlı hava adım adım yurda yayılacak. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış görülecek.

Deprem bölgesindeki şehirlerimizin de aralıklarla yağmurdan etkilenmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş gerçekleşecek.

YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.