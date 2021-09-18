Meteoroloji ve İBB’den İstanbul’a ani ve yoğun yağış uyarısı

Meteoroloji, Trakya ve İstanbul’a bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da “AKOM verilerine göre bu akşam özellikle Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde ani ve yoğun yağış beklenmekte” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İBB DE UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “AKOM verilerine göre bu akşam özellikle Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde ani ve yoğun yağış beklenmekte. Ani yağışların oluşturacağı olası olumsuz durumlar için ALO 153 ile iletişim kurulabilir” dedi.

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