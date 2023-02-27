Meteoroloji verileri paylaştı, kent kuruyor

Son yıllarda yangın, sel ve depremler nedeniyle çok kötü günler geçiren ülkemiz gelecekte kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye’de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre yüzde 62 azalma gösterdi. Muğla’ya Şubat ayının sonuna geldiğimiz bu güne kadar yağmur yağmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 6 aylık kuraklık haritasında Muğla’nın bazı kesimleri olağanüstü kuraklık bölgesinde gösterildi. 3 aylık kuraklık haritasına bakıldığında ise Türkiye yağış sıralamasında ikincilikten dördüncülüğe düşen Muğla’nın çevresindeki iller normal kuraklık seviyesinde yer almasına rağmen Muğla’daki yağış azlığı kuraklık tehlikesinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

DÜNYA KURUYOR

Birleşmiş Milletlerin (BM) geçtiğimiz yıl Mart ayında yayımladığı ‘Dünya Su Gelişim Raporu’na göre, küresel su kullanım oranı son 100 yılda 6 kat artmasına rağmen aynı zaman diliminde dünyadaki doğal sulak alanların yarısı kaybedildi. Rapora göre dünya 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında küresel su azalmasıyla karşılaşabilecek.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, dörtte üçü sularla kaplı dünyanın sadece yüzde 2.5’i tatlı su kaynaklarından oluşuyor.

Dünyadaki kuraklık konusu Türkiye’yi de büyük ölçüde ilgilendiriyor. Geçen yıl verilerine göre ülkemizdeki 25 su havzasında sıkıntılar yaşanıyor. Tema Vakfı’nın yayınladığı verilere göre; ülkemizdeki tatlı su kaynaklarının yüzde 73’ü tarım sektöründe kullanılıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ

2022 yılı verilerine göre sonbahar yağışları ülke genelinde önceki yılın altında gelişti. Türkiye geneli sonbahar mevsimi yağış normali 1991-2020 arası 132.7 milimetre, geçen yıl sonbahar mevsimi yağışı 105.6, 2022 yılı 96.3 milimetre oldu. Ülke genelinde sonbahar mevsim yağışları normaline göre yüzde 27, geçen yıl sonbahar mevsimine göre yüzde 9 azalma gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Sonbahar mevsimi yağışları Trakya’nın güneyi, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale, Manisa, İzmir’in batısı, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde normallerine göre yüzde 60’tan fazla azalma gösterdi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 570.6 milimetre ile Rize, en az yağış 28.5 milimetre ile Kırıkkale’de kaydedildi.