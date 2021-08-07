Meteoroloji’den 100 kilogram yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 ilde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Malatya ve Bitlis çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında , iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin çok kuvvetli yağış uyarısında “Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Çankırı, Yozgat, Giresun, Adana’nın kuzeyi, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun’un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 29°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 15°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 26°C, 38°C

Parçalı bulutlu

BURDUR 16°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kayseri ve Niğde, yarın Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 27°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SİNOP 25°C, 30°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 22°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu çevreleri ile Giresun’un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Malatya ve Bitlis çevrelerinin, yarın kuzey kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık