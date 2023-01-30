Meteoroloji’den 24 il için kar yağışı uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis, Salı Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Salı öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı
İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde kar yağışlı
TRABZON 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan ve Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -9°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı
KARS -10°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı kar yağışlı
VAN -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Salı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SİİRT 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı