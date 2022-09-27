Meteoroloji’den 3 günlük sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün Trakya üzerinden giriş yapacak yağışlı hava dalgası, yarın etki alanını genişletecek. Yağışlardan İstanbul ve çevresi de etkilenecek.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilerleyen günlerine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugünden itibaren Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan yağışlı hava 3 gün boyunca yer yer etkili olacak. Bugün ve yarın İstanbul’da da kendini göstermesi beklenen yağışlar haftanın son günlerinde ülkeyi terk edecek.

EGE’NİN KUZEYİ VE MARMARA’NIN BATISINA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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