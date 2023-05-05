54.5 F
Los Angeles
5 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemMeteoroloji’den 4 şehir için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji’den 4 şehir için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya’da, sabah saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Mersin’in batı ilçelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Antalya’nın merkezi ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,489BeğenenlerBeğen
16,189TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States