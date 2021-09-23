Meteoroloji’den 41 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 41 ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 41 kentte yağmur etkili olacak. Sosyal medya hesabından haftalık hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“(24 – 30 Eylül 2021) Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı, Pazartesi gününden itibaren kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.”

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Öte yandan yağış beklenen 41 ilse şöyle; Kocaeli, Yalova, Sakarya Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay.

ZİRAİ DONA KARŞI UYARI

Ayrıca, bu gece saatlerinden başlayarak, pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önerildi.