Meteoroloji’den 7 il için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) paylaştığı uyarılarda Batı Karadeniz bölgesindeki 7 ilde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın,Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olaylarıyla ilgili de uyarılar yapıldı. İşte Meteoroloji’nin güncel hava durumu değerlendirmeleri…

7 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın,Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Kar Yoğunluğu Sınıflandırması

Hafif Kar 1–3 cm

Orta Kuvvette Kar 3–10 cm

Kuvvetli Kar 10–20 cm

Yoğun Kar 20 cm ve üzeri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimler ile Doğu Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara’nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.