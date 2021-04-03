Meteoroloji’den art arda uyarı: Perşembeye kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden art arda açıklamalar geldi. Yapılan son değerlendirmelere ilişkin açıklamaya göre Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Artvin’in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

HAFTALIK TAHMİNLERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından da 4 – 10 Nisan tarihlerine ait tahminleri paylaşan Meteoroloji, perşembe gününe dikkat çekti. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor” denildi.

BURSA İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; pazar günü saat 13.00’dan itibaren başlayarak pazartesi 12.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi;

“Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına 50-70 yer yer 90 kilometre/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege kıyıları için de yeni bir fırtına uyarısında bulundu.