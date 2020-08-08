Meteoroloji’den birçok ile art arda uyarı! Yarın öğleden sonra…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar Eskişehir, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Edirne’nin güney ilçeleri, İzmir, Bursa ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların 9 Ağustos Pazar öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta’nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

MGM tarafından yapılan kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında ise şu ifadeler kullanıldı:

* Yağışların; akşam saatlerinde Kütahya’nın batı ilçeleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), Isparta’nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.