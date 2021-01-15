Meteoroloji’den birçok ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyon hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Van ve Hakkari hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile yarın Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş’ın yüksekleri, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Uyarılarda şu ifadeler kullanıldı:

* Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile yarın Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş’ın yüksekleri, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerde güneyli, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin İstanbul için uyarısında ise “Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı” ifadeleri kullanıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji, bölge bölge hava durumu tahmininde de şu ifadelere yer verdi:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Afyon hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batısı ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Van ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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