Meteoroloji’den birçok şehre kar uyarısı: İstanbul’da artacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yurtta geç etkili olmaya başlayan kış şartları özellikle Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışına neden oluyor. Tahminlere göre bugün yurdun kıyı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde kar yağışı gözlenecek.

DEVAMI YOLDA

Yurtta kendini gösteren kış şartlarının yarın bir süre etkisini yitirse de hafta sonuyla birlikte yeniden kuvvetini artırması bekleniyor. Cumartesi ve pazar günü Türkiye’nin büyük kısmında kar bekleniyor.

İSTANBUL’DA BU HAFTA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Tahminlere göre İstanbul’da bu hafta zaman zaman karla karışık yağmur görülse de havanın yeterli soğuklukta olmaması nedeniyle beyaz örtü oluşmayacak.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz’in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.