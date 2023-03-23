Meteoroloji’den birçok şehre uyarı: Sağanak vuracak

Meteoroloji tarafından hava durumuna dair güncel tahminleri yayınlandı. Bugün yurdun önemli kısmında yağış beklenirken yağmurun yarından itibaren yurdun özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesimlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

GELECEK HAFTA DA SÜRECEK

Depremden etkilenen illerin de bulunduğu bölgede görülecek olan sağanak yağışların yer yer etkisini artırarak yeni haftada da hayatı etkilemesi bekleniyor.

SAĞANAK UYARISI

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.