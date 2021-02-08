Meteoroloji’den buzlanma, don ve çığ uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklığı Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu’da fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

İlginizi Çekebilir Yalancı baharın ardından kara kış geliyor!