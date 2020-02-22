Meteoroloji’den buzlanma ve çığ uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu açıklamalarına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ’ın doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari’nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların Bitlis ve Hakkâri’nin batısında yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yerel olarak hamleli rüzgâr şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van’da 5, Muş’ta 4, Hakkâri’de 4 ve Bitlis’te 4 derece olması bekleniyor. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların Bitlis çevreleri ile Hakkâri’nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (İHA-MGM)