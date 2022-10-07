Meteoroloji’den çok kuvvetli yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Ankara, Adana, Konya çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul da yağış beklenen iller arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, İç Ege Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08 Ekim 2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa‘nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Konya, Osmaniye çevreleri, Ankara’nın güneyi, Karaman’ın kuzeyi , Adana’nın kuzeyi ve Aksaray’ın batısında, bu gece saatlerinden itibaren Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yarın Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar bekleniyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için de aralıklı sağanak yağış uyarısı yaptı.

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