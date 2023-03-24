Meteoroloji’den deprem bölgesine sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Tahminlere göre yurdun doğusunda yağışlı hava etkili olacak. Deprem bölgesinde yer alan şehirlerimizde de ani sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji’nin uyarısına göre öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.