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14 Nisan 2023
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Meteoroloji’den Ege için fırtına uyarısı

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Bu akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin “Kuzey Ege’de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek yarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Aynı gün sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (DHA)

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