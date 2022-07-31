Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne’nin güneyi (İpsala, Keşan) ile Tekirdağ merkez ve batı (Malkara, Hayrabolu, Şarköy) ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Edirne, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

BU AKŞAM SAĞANAK BAŞLIYOR

Son radar verilerine göre, önümüzdeki 2 saatlik periyot içerisinde (20:50-22:50) Edirne’nin güneyi (İpsala, Keşan) ile Tekirdağ merkez ve batı (Malkara, Hayrabolu, Şarköy) ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

BURSA 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı