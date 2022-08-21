Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! 15 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, İstanbul başta olmak üzere 15 ile sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Öte yandan Meteoroloji, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde sağanak yağışlara bağlı sel uyarısı yaptı. İşte illerde son durum…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(22 – 28 Ağustos 2022)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Antalya’nın kuzeybatı, Kütahya’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 İLDE ÖNÜMÜZDEKİ SAATLER İÇİN SEL UYARISI!

Meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.