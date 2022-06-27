Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! 24 il için yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil en az 24 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda etkili olacağı belirtildi. İşte il il güncel hava durumu açıklaması…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU AKŞAM BAŞLIYOR

Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda etkili olacağı bildirilirken, sel ve su baskını gibi olaylara karşı uyarı yapıldı.

YAĞIŞLAR SEL GETİRECEK

Yağışların yarın Bursa, Antalya’nın iç batı ve kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Amasya çevreleri ile Ordu ve Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER:

BALIKESİR 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 21°C, 32°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 33°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç batı ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 12°C, 20°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 26°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 14°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM 12°C, 22°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 23°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 25°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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