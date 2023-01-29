Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! 34 ilde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(30 Ocak – 5 Şubat 2023)

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

34 İLDE KAR BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji’nin yayımladığı güncel haritaya göre 34 ilde kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışlarının kıyı bölgeleri hariç yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi (bugün) başlayacak olan yağışların hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

BU 3 İLDE YAŞAYANLARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl’de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı. Meteoroloji açıklaması şöyle:

“30 Ocak 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”