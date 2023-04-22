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22 Nisan 2023
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Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: 66 ilde sağanak yağış bekleniyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(23 – 29 Nisan 2023) Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

66 İLE UYARI

Paylaşılan güncel haritaya göre; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, İzmir, Antalya, Adana, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa dışındaki tüm illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 12.00-23.00 saatlerinde kuzey kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas), Orta Karadeniz (Ordu ve Tokat illeri, Samsun ve Amasya’nın doğusu) ile Giresun’un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI BÖLGELERİNE UYARI

Yurdun batı bölgelerinde yarın 12.00-20.00 saatlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle ve akşamın ilk saatlerinde İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) ile Eskişehir’in güney ve doğu, Ankara’nın güney ve batı, Konya’nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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