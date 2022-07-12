Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji’den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre birçok ilde çarşamba gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(13 – 19 Temmuz 2022)

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Öte yandan yarından itibaren Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Ankara çevresinde bazı noktalarda yağış bekleniyor.