Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Hafta boyunca etkili olacak

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İşte il il güncel hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(5 – 11 Haziran 2022)

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kırıkkale, Kırşehir ve Ankara çevreleri ile Çankırı’nın güney ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 İLE UYARI GELDİ

Hafta sonu iç Ege’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri ile Aydın’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICEKLIKLARI NASIL OLACAK?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34, Aydın’da 35-38, Antalya’da 29-30, Adana’da 34-35, Malatya’da 32-36, Diyarbakır’da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor..

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.