Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Hafta sonuna dikkat…

Meteoroloji’den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre, yarından (Cumartesi) itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Hafta boyu sürmesi beklenen sağanak yağışla ilgili yetkililerden de uyarı geldi. İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(15 – 21 Ekim 2022) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

FIRTINA VE SAĞANAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER:

EDİRNE 14°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 14°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR 9°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT 8°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BOLU 10°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

AMASYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) il geneli aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı

VAN 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı