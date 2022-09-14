Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji’den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre, pazartesi gününe kadar hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar artacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Halen ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 15.09.2022 Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağı, 19.09.2022 Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.”

Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları (C derece) şöyle:

Ankara : 30-34

İstanbul : 30-32

İzmir : 32-34

Konya : 32-35

Kocaeli : 37-41

Sakarya : 37-40

Samsun : 32-37

Ordu : 30-34

Trabzon : 30-32

Artvin : 32-36