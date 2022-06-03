Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Kuvvetli sağanak geliyor…

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bir bölümünde 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İşte il il güncel hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(4 – 10 Haziran 2022) Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” denildi.

BİRÇOK İLE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Güncel hava durumu tahminlerine göreyse ülkenin büyük bir bölümünde kuvvetli sağana yağış etkili olacak.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bugün (03.06.2022 Cuma) ve hafta sonu iç Ege’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri ile Aydın’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA VE ÇEVRESİNE UYARI

Bugün (03.06.2022 Cuma) akşam saatlerinde Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

UŞAK’A SEL UYARISI

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve İç Ege’de kuvvetli yağış beklenmesinin ardından yazılı uyarıda bulunarak, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03 Haziran 2022 Cuma ve hafta sonu iç Ege’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı hazır olmaları konusunda uyardı.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Toz taşınımı hadisesinin, yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.