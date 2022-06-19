Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Salı gününe dikkat

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre ülke genelinde salı günün başlayacak olan sağanak yağışlar hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. İşte il il güncel hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(20- 26 Haziran 2022)

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verildi.

SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar özellikle Anadolu’da etkisini sürdürecek. Salı gününden itibaren özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.

Önümüzdeki hafta cumartesi ve Pazar günleri ise yağışlar başta Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzerine ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

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