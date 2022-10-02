Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Yağışlar bir hafta sürecek

Meteoroloji’den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre, pazartesi gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. Hafta boyu sürmesi beklenen sağanak yağışla ilgili yetkililerden de uyarı geldi. İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(3 – 9 Ekim 2022)

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.

BİR HAFTA SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin yapılan açıklama şöyle;

AKDENİZ’E UYARI

“Antalya Körfezi’nde rüzgarın; yarın (Pazartesi) günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

KARADENİZ’DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde 02.10.2022 Pazar akşam saatlerinden itibaren, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren (03.10.2022 00.00 TSİ) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUZEY VE İÇ KESİMLERE DE UYARI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.10.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor. İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”