Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: 26 ile sağanak yağış uyarısı!



Meteoroloji’den yapılan hava durumu açıklamasına göre; başta İstanbul, İzmir ve Edirne olmak üzere 26 ilde Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise kar etkisini gösterecek ve cuma günü yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Kar yağışının önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. İşte gün gün hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “13 – 19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıklarının yağışla birlikte ülke genelinde azalacağı, mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

PAZARTESİ GÜNÜ 26 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Paylaşılan güncel haritaya göre Pazartesi günü başta İstanbul, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Muğla, Antalya olmak üzere 26 ilde yağış ve sağanak yağış bekleniyor.

Salı günü ise Ege ve Akdeniz bölgesinin büyük bölümü kuvvetli yağış etkisi altına girerken doğu bölgesinde bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Çarşamba günü de yurdun batısı yağmur ve sağanak yağışın etkisinde olacak.

Perşembe günüyle birlikte ise kar etkisini göstermeye başlayacak. Doğu’da bazı illerde karla karışık yağmur etkili olacak.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise kar yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak.