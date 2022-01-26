Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: İki il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kocaeli’nin Karadeniz kıyıları ile Sakarya’nın kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Kocaeli’nin Karadeniz kıyıları ile Sakarya’nın kuzeyinde 26.01.2022 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (10-20 cm.), Sakarya’nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri) bekleniyor.

Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Kuvvetli kar yağışlarının 27.01.2022 öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ARTACAK

İç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.