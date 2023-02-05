Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar, soğuk, rüzgar birlikte vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk ve karlı hava dalgası perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Yurdun hemen hemen tümünde kar yağışı görülecek, güney ve batı kıyılar hariç tüm bölgelerde beyaz örtü oluşması bekleniyor.

KAR VE RÜZGAR BİRLİKTE VURACAK

Uyarılara göre özellikle kıyı bölgelerde kar yağışına kuvvetli rüzgar da etki edecek. İstanbul’da bugün ve yarın kar yağışının kendini göstermeye başlaması beklenirken, salı ve çarşamba günü kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren etkisini yitirecek.

BİRÇOK ŞEHRE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul’un kuzeybatısı ve Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.