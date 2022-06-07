Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın iç bölgelerde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji, yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın, Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur çevreleri, Antalya’nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş‘ın batısı ile Adana, Osmaniye ve Mersin’in kuzeyi), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman) ile Ankara, Çankırı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Kars ve Ardahan çevreleri) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Uyarının başlangıç saatinin 09.00, bitiş zamanının ise 23.00 olduğu aktarıldı.

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