Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin batısı ve Akdeniz Bölgesi’nin doğusu yağış alacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Tahminlere göre salı günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış kendini gösterecek. Yağış salı günü yurdun batı ve iç kesimlerini etkileyecek, çarşamba günü yurdu saracak.

BUGÜN İÇİN BİRÇOK ŞEHRE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.