Meteoroloji’den iki uyarı birden: 5 ile dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkâri’nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ARTIŞI UYARISI

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE YAĞIŞ UYARISINDA BULUNULAN İLLER

* BAYBURT 13°C, 31°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* TRABZON 23°C, 28°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, cumartesi öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* ERZURUM 14°C, 28°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* KARS 12°C, 28°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* VAN 14°C, 29°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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