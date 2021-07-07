Meteoroloji’den İstanbul, Ankara ve 23 ilde sağanak uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak Bilecik, Bolu ve Bartın illeri ile Ankara’nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı’nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL’UN ANADOLU YAKASINDA DA ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi’nde akşam ve gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik çevreleri ve İstanbul’un Anadolu Yakası ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Artvin çevreleri ile Isparta’nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.