Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok kente hava durumu uyarısı: Yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul’un da olduğu birçok kent için yağış uyarısında bulundu. MGM, uyarısında vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya Kesimi, Batı Akdeniz, (Eskişehir ve Sivas hariç) İç Anadolu ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkâri çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat esmesi bekleniyor.

ART ARDA UYARILAR

MGM’den yapılan uyarılarda şöyle denildi:

* “KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ilk saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi )öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla’nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Eskişehir ve Sivas hariç) bölge geneli, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORDU 19°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunu yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu