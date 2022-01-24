Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı

Beyaza bürünen İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

İstanbul’da devam eden kar yağışı gece yarısı şiddetini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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