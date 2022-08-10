Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Yazan:
Alaturka Online
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Meteoroloji, sabah saatlerinde yerel olarak başlayan yağışların ardından İstanbul’a sarı kod ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yayınlanma: 09:49 – 10 Ağustos 2022 Güncellenme:

Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul’un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün  öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (DHA)

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