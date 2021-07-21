Meteoroloji’den İstanbul ve 15 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Antalya’nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta’nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, bu akşam ve perşembe öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

* MARMARA: Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* İSTANBUL 33°C, 28°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* KOCAELİ 22°C, 27°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Antalya’nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta’nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* ADANA 26°C, 35°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sitibaren kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* ANTALYA 27°C, 33°C: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* HATAY 26°C, 30°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* ISPARTA 20°C, 33°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* BATI KARADENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* BOLU 15°C, 24°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* DÜZCE 21°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* SİNOP 25°C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* ZONGULDAK 22°C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* AMASYA 22°C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* BAYBURT 16°C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* SAMSUN 24°C, 29°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* TRABZON 25°C, 29°C: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* ERZURUM 16°C, 29°C: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

* KARS 16°C, 28°C: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.